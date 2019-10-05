Политика

ИзвестияИзвестияХейли заявила о невозможности дружбы США и России

Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, и Россия никогда не станет другом Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.
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В США считают дружбу между Москвой и Вашингтоном невозможной

URA.Ru18:06

Хейли заявила о невозможности дружбы США и России

Известия17:47

Хейли заявила о невозможности дружбы между Россией и США

Взгляд.ру08:19

Хейли заявила, что США никогда не смогут доверять России

РИА Новости16:47

Newsday: Россия никогда не будет другом США

Красная весна10:48

Хейли назвала невозможной дружбу между Россией и США

RT на русском17:38

Хейли: Россия никогда не станет другом для США

Московский Комсомолец08:08
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Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru 15:57
Кино

Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»

Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.
ФАН 07:09
Футбол

Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России

Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Футбол

Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Футбол

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Политика

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Футбол

«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ

Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо».
Спорт-Экспресс 15:05
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц

Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Политика

Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии

Известия 07:02
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Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости 14:03
Музыка

Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ

Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru вчера в 04:47
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Гаджеты

Процессоры AMD EPYC Genoa на микроархитектуре Zen 4 будут поддерживать память DDR5 и шину PCIe 5.0

Кстати, раз добавление поддержки DDR5 связано с переходом на Zen 4, можно предположить, что процессоры линеек AMD Ryzen и Threadripper на базе Zen 4 тоже получат поддержку новой памяти.
iXBT.com 07:50
Гаджеты

Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10

Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
Astera 13:36
Политика

Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой

Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 12:11
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
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Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду

Невские Новости 12:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британские газеты

Букингемский дворец подтвердил, что в Верховный суд Англии герцогом были поданы соответствующие иски.
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ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Известия 18:21
Наука

Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье

Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews 04:00
Армия и оружие

Китай на пути к собственной версии финской войны

REGNUM вчера в 08:54
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости 03:59
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице

Мосгорсуд оставил без изменений вердикт нижестоящей инстанции, теперь приговор вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».
Петербургский дневник вчера в 05:05
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Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
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NYCC: «Пространство», четвёртый сезон, новый трейлер

Канал Amazon Prime, взявший на себя ответственность за судьбу «Росинанта» и его экипажа, показал официальный тизер-трейлер нового сезона «Пространства».
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Невролог назвал опасность дергающегося глаза

Специалист заявила, что человеку с дергающимся глазом следует посетить офтальмолога, поскольку это может быть признаком синдрома сухого глаза, а также немедленно обратиться к неврологу, если подергивание век вызывает их смыкание или в процесс вовлекаются другие части лица.
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Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 по 31 декабря 2018. Губернатор штата Южная Каролина с 12 января 2011 по 24 января 2017.
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