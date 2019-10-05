Политика
ИзвестияХейли заявила о невозможности дружбы США и России
Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, и Россия никогда не станет другом Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.
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Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru 15:57
Кино
Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»
Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.
ФАН 07:09
Футбол
Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Футбол
«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ
Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо».
Спорт-Экспресс 15:05
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru вчера в 12:50
Музыка
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru вчера в 04:47
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Genoa на микроархитектуре Zen 4 будут поддерживать память DDR5 и шину PCIe 5.0
Кстати, раз добавление поддержки DDR5 связано с переходом на Zen 4, можно предположить, что процессоры линеек AMD Ryzen и Threadripper на базе Zen 4 тоже получат поддержку новой памяти.
iXBT.com 07:50
Гаджеты
Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10
Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
Astera 13:36
Политика
Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой
Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 12:11
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду
Невские Новости 12:47
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британские газеты
Букингемский дворец подтвердил, что в Верховный суд Англии герцогом были поданы соответствующие иски.
Интересант 11:02
Политика
ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Известия 18:21
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews 04:00
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
REGNUM вчера в 08:54
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице
Мосгорсуд оставил без изменений вердикт нижестоящей инстанции, теперь приговор вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».
Петербургский дневник вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Кино
NYCC: «Пространство», четвёртый сезон, новый трейлер
Канал Amazon Prime, взявший на себя ответственность за судьбу «Росинанта» и его экипажа, показал официальный тизер-трейлер нового сезона «Пространства».
Игромания.ру 14:50
Здоровье
Невролог назвал опасность дергающегося глаза
Специалист заявила, что человеку с дергающимся глазом следует посетить офтальмолога, поскольку это может быть признаком синдрома сухого глаза, а также немедленно обратиться к неврологу, если подергивание век вызывает их смыкание или в процесс вовлекаются другие части лица.
Misanec.ru 01 октября в 19:59