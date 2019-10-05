Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, и Россия никогда не станет другом Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.

Хейли заявила о невозможности дружбы США и России

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