Политика
РИА НовостиХейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".
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Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.
— Никки Хейли, американский политикURA.Ru вчера в 17:37
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе
18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
Woman.ru вчера в 12:25
Политика
Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере
Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
Взгляд.ру 00:28
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Хоккей
Пять очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе гостей тремя передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.
РБК 00:40
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Авто
Как обманывают при покупке авто: «серые» схемы официальных дилеров
Увы, святостью не отличаются и дилеры официальные, хотя, конечно, откровенным криминалом они не занимаются и за своей репутацией стараются следить.
Российская газета вчера в 11:44
Наука
Ученые рассказали о вреде сырых овощей
Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов.
Российская газета 00:38
Экономика
Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс
«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.
РБК 03 октября в 11:50
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.
Известия вчера в 16:48
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина
Вечерние Ведомости 04 октября в 01:40
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Единоборства
Ограбление в Калифорнии. Судьи решили, что Корешков проиграл Ларкину
Ларкин выиграл всего один раунд. Судьи отдали ему еще один, но если бы американцем был Корешков, решение наверняка было бы противоположным.
Спорт-Экспресс вчера в 02:45
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
На Кубани в камере хранения в ТЦ нашли запертого ребенка
На Кубани работники супермаркета, находящегося в одном из ТЦ города Горячий Ключ, столкнулись с необычной ситуацией.
Дни24 вчера в 09:32
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Волейбол
Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира
Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 04 октября в 17:14
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости 04 октября в 19:28
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском вчера в 17:50
Экономика
Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит
Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк 04 октября в 17:07