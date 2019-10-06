Политика

РИА НовостиРИА НовостиХейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".
Читать в источнике
Комментировать38
Никки Хейли
Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.
— Никки Хейли, американский политикURA.Ru 17:37

Подробнее о событии

Хейли: Россия никогда не будет другом США

Московский Комсомолец19:52

Бывший постпред США при ООН заявила о невозможности дружбы с Россией

РБК18:43

Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

РИА Новости16:47

Хейли назвала невозможной дружбу между Россией и США

RT на русском17:38

В США считают дружбу между Москвой и Вашингтоном невозможной

URA.Ru18:06

Newsday: Россия никогда не будет другом США

Красная весна10:48

Хейли заявила о невозможности дружбы между Россией и США

Взгляд.ру08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

Lenta.ru 19:05
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество

ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»

ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости 03:59
Армия и оружие

Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».
RT на русском вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС вчера в 03:25
Футбол

Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн

Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
Чемпионат 16:00
Происшествия

Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Общество

В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ

В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Футбол

Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»

Российская газета 10:12
Армия и оружие

СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией

Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк вчера в 17:07
Политика

Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp

Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный 05:50
Космос

«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году

"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Наука

Сырые овощи могут нанести вред кишечнику

Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Общество

Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись

Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Наука

Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету

Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт 17:35
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229

В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Армия и оружие

В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата перед M1 Abrams

Дополнительно журналисты отметили, что в защите башни танка используется легированная сталь 44С-св-Ш, которая уменьшает толщину конструкции на 15%, масса при этом уменьшается на сотни килограммов.
Красная весна 19:17
Происшествия

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами

В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 по 31 декабря 2018. Губернатор штата Южная Каролина с 12 января 2011 по 24 января 2017.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное