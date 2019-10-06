Политика

РИА НовостиРИА НовостиХейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".
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Никки Хейли
Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.
— Никки Хейли, американский политикURA.Ru 17:37

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Хейли: Россия никогда не будет другом США

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Взгляд.ру08:19
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Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
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Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
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Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
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Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Здоровье

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

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Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство его страны хотело бы, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее.
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В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
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Жители Гонконга протестуют против запретов на ношение масок

Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.
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Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи

Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.
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В Китае представили новый лимузин для главы страны

Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
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Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

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Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
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В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
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Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
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Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 по 31 декабря 2018. Губернатор штата Южная Каролина с 12 января 2011 по 24 января 2017.
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