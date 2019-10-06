Политика
РИА НовостиХейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".
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Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.
— Никки Хейли, американский политикURA.Ru 17:37
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Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Газета.Ru 14:45
Экономика
ФРДВ договорился с энергетиками о развитии ВИЭ и создании гибридных энергоустановок на Дальнем Востоке
"Цель сотрудничества - устойчивое социально-экономическое развитие и повышение промышленного потенциала ДФО за счет реализации проектов замещения неэффективной дизельной генерации автономными гибридными энергоустановками с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", - сообщает пресс-служба ФРДВ.
Интерфакс - Россия вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Гаджеты
Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10
Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
Astera 13:36
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
Известия 19:05
Политика
Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство его страны хотело бы, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее.
Комсомольская правда вчера в 17:26
Общество
В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке
В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском 14:44
Общество
Жители Гонконга протестуют против запретов на ношение масок
Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.
News.ru вчера в 06:20
Наука
Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи
Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.
Ugpressa.ru 05:45
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы страны
Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Культура
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Наблюдатели провели также параллели с творчеством другого рок-гуру — Андрея Макаревича, который поднаторел именно на злободневных куплетах еще с альбома «Хроника текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно балует поклонников едкими и критическими зарисовками на злобу дня, чем страшно нервирует ура-патриотов и госпропаганду.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 03 октября в 07:49
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ 03 октября в 19:53