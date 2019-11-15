Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»

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Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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