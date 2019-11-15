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Soccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет
Sport24.ruвчера в 14:59
Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет
Евро-футбол.рувчера в 15:13
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Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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