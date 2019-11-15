Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хёнесс покинул пост президента «Баварии»

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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет

Sport24.ruвчера в 14:59

У «Баварии» сменится президент

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Хенесс покинул пост президента «Баварии»

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Хенесс попрощался с «Баварией» и представил сменщика

Sportbox.RU00:40

Гвардиола, Моруринью или кто-то другой: «Бавария» ищет нового тренера

МК-Спорт14 ноября в 08:30

Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет

Евро-футбол.рувчера в 15:13
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

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В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

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Газета.Ru 03:08
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

F-35I приготовился уничтожить С-400

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Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
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Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

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Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

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Naked Science вчера в 03:57
Происшествия

Возгорание двигателя в полёте произошло у самолёта МиГ-29К в Индии

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме.
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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
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Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
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