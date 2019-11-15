Футбол
Soccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет
Sport24.ruвчера в 14:59
Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет
Евро-футбол.рувчера в 15:13
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Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Общество
По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев
По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Культура
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
Полина Гагарина заговорила по-вологодски в эфире шоу "Голос". Программа вышла в эфир вечером 15 ноября.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Происшествия
Большинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до 5
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Хоккей
«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым
Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.