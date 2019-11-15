Футбол
Soccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет
Sport24.ruвчера в 14:59
Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет
Евро-футбол.рувчера в 15:13
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой
В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
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В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Футбол
Мане: «Мне повезло, что я играю вместе с Салахом и Фирмино»
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о том, каково ему играть в атакующей тройке вместе с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино.Я всегда говорил, что работать вместе с ними очень легко.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Происшествия
В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки
По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen показали до премьеры
Модель Jetta VS7 от немецкого бренда Volkswagen показана до официальной премьеры.
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Здоровье
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
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