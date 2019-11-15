Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хёнесс покинул пост президента «Баварии»

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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет

Sport24.ruвчера в 14:59

Хенесс попрощался с «Баварией» и представил сменщика

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Хенесс покинул пост президента «Баварии»

Soccer.ruвчера в 16:18

Гвардиола, Моруринью или кто-то другой: «Бавария» ищет нового тренера

МК-Спорт14 ноября в 08:30

Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет

Евро-футбол.рувчера в 15:13

Ули Хенесс не смог сдержать слез, прощаясь с «Баварией»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:14
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой

В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
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В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета вчера в 19:31
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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

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Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Футбол

Мане: «Мне повезло, что я играю вместе с Салахом и Фирмино»

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о том, каково ему играть в атакующей тройке вместе с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино.Я всегда говорил, что работать вместе с ними очень легко.
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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Общество

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
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В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки

По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
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Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Рассекречен приказ о создании первой советской крылатой ракеты

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Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
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Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen показали до премьеры

Модель Jetta VS7 от немецкого бренда Volkswagen показана до официальной премьеры.
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В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
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Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию

Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
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«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
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Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
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