Футбол
Soccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет
Sport24.ruвчера в 14:59
Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет
Евро-футбол.рувчера в 15:13
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Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Происшествия
В Калифорнии умер устроивший стрельбу в школе подросток
Подросток, который устроил стрельбу в школе города Санта-Кларита, штат Калифорния, умер в больнице от огнестрельного ранения.
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Футбол
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Футбол
Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не хочет возвращаться в «Реал», пока команду возглавляет Зинедин Зидан.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Политика
Участники митинга в Грузии разбили палатки в центре Тбилиси
Происшествия
Охранник колледжа в Благовещенске заявил о своей невиновности
Напомним, 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч авто по всему миру
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Армия и оружие
На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Экономика
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Футбол
Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС
Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Происшествия
Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен
В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.