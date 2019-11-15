Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХенесс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок. Его преемником станет Герберт Хайнер.
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Хёнесс покинул пост президента «Баварии»

Чемпионатвчера в 15:33

Хенесс со слезами на глазах попрощался с «Баварией». Он посвятил клубу 49 лет

Sport24.ruвчера в 14:59

Хенесс попрощался с «Баварией» и представил сменщика

Sportbox.RU00:40

Хенесс покинул пост президента «Баварии»

Soccer.ruвчера в 16:18

Гвардиола, Моруринью или кто-то другой: «Бавария» ищет нового тренера

МК-Спорт14 ноября в 08:30

Хенесс не сдержал слёз во время прощания с «Баварией» – он провёл в клубе 49 лет

Евро-футбол.рувчера в 15:13

Ули Хенесс не смог сдержать слез, прощаясь с «Баварией»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:14
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Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета вчера в 19:31
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Происшествия

В Калифорнии умер устроивший стрельбу в школе подросток

Подросток, который устроил стрельбу в школе города Санта-Кларита, штат Калифорния, умер в больнице от огнестрельного ранения.
Известия вчера в 22:50
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском вчера в 23:30
Футбол

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ вчера в 20:21
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Футбол

Себальос не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не хочет возвращаться в «Реал», пока команду возглавляет Зинедин Зидан.
Спорт-Экспресс 01:49
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 11 ноября в 07:01
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
ПолитРоссия 02:48
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Дождь 02:25
Политика

Участники митинга в Грузии разбили палатки в центре Тбилиси

News.ru 14 ноября в 15:41
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске заявил о своей невиновности

Напомним, 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч авто по всему миру

Реальное время вчера в 23:51
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Lenta.ru 14 ноября в 11:40
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Экономика

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс 14 ноября в 00:54
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
ProstoProSport вчера в 23:36
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Происшествия

Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен

В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
REGNUM 01:23
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