Знаменитый в прошлом шведский футболист Хенрик Ларссон, выступавший на протяжении карьеры за шотландский "Селтик", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед", поделился впечатлениями от игры своего сына Йордана в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (3:0), в котором форвард "Спартака", выйдя на замену, оформил дубль.

Хенрик Ларссон: «Счастлив за „Спартак“ и за сына»

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