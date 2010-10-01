РПЛ
ProstoProSportХенрик Ларссон: «Счастлив за „Спартак“ и за сына»
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Знаменитый в прошлом шведский футболист Хенрик Ларссон, выступавший на протяжении карьеры за шотландский "Селтик", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед", поделился впечатлениями от игры своего сына Йордана в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (3:0), в котором форвард "Спартака", выйдя на замену, оформил дубль.
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