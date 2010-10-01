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ProstoProSportProstoProSportХенрик Ларссон: «Счастлив за „Спартак“ и за сына»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Знаменитый в прошлом шведский футболист Хенрик Ларссон, выступавший на протяжении карьеры за шотландский "Селтик", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед", поделился впечатлениями от игры своего сына Йордана в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (3:0), в котором форвард "Спартака", выйдя на замену, оформил дубль.
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Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону». Основной игрок сборной Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира 1994. В ноябре 2003 года назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет. В 2008 вернулся в сборную для того, чтобы в её составе принять участие в чемпионате Европы.
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