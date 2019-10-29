Легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон, отец футболиста московского «Спартака» Джордана Ларссона, посетил тренировочное занятие команды, а также клубный музей.

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Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

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Общество В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.

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