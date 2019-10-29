Футбол
RT на русскомХенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»
Легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон, отец футболиста московского «Спартака» Джордана Ларссона, посетил тренировочное занятие команды, а также клубный музей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика
Президент Кубы приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в праздновании 75-летия Победы в 2020 году в Москве.
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Политика
МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии
Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Авто
Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу
Житель города Кливленд, штат Теннесси, выставил на продажу реплику персонажа Мэтр из диснеевского анимационного фильма «Тачки».
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Общество
В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit
В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Общество
В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал
Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии
Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Музыка
Больше экспрессии! Подарок Чимина из BTS фанатам на концерте в Сеуле
Буквально на днях отгремел последний концерт известной k-pop группы BTS в Сеуле в рамках концертного тура коллектива «Love Yourself: Speak Yourself».
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.