Футбол

RT на русскомRT на русскомХенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»

Легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон, отец футболиста московского «Спартака» Джордана Ларссона, посетил тренировочное занятие команды, а также клубный музей.
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Хенрик Ларссон побывал на тренировке «Спартака» и посетил клубный музей

Sport24.ru10:57

Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды

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Хенрик Ларссон: «Видич — один из самых ярких моих партнеров по команде»

Спорт-Экспресс10:53

Хенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»

Матч ТВ11:22

Хенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»

Sportbox.RU11:22

Хенрик Ларссон посетил тренировку «Спартака» и клубный музей

Sports.ru11:57

Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»

RT на русском11:41
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Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону». Основной игрок сборной Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира 1994. В ноябре 2003 года назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет. В 2008 вернулся в сборную для того, чтобы в её составе принять участие в чемпионате Европы.
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