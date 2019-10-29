Футбол

Матч ТВМатч ТВХенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»

Легендарный шведский футболист Хенрик Ларссон посетил музей московского «Спартака». Во время экскурсии Ларссон изучил экспонаты музея красно-белых, в том числе о его экс-партнере по «МЮ» Неманье Видиче.
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Хенрик Ларссон побывал на тренировке «Спартака» и посетил клубный музей

Sport24.ru10:57

Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды

Чемпионат10:56

Хенрик Ларссон: «Видич — один из самых ярких моих партнеров по команде»

Спорт-Экспресс10:53

Хенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»

Матч ТВ11:22

Хенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»

Sportbox.RU11:22

Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»

RT на русском11:41

Хенрик Ларссон побывал в музее и на тренировке «Спартака»

Бомбардир.ру11:10
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
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Хенрик Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и испанскую «Барселону». Основной игрок сборной Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира 1994. В ноябре 2003 года назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет. В 2008 вернулся в сборную для того, чтобы в её составе принять участие в чемпионате Европы.
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Джордан Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий московского «Спартака», игрок национальной сборной Швеции.
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