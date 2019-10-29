Футбол
Матч ТВХенрик Ларссон посетил тренировку и музей «Спартака»
Легендарный шведский футболист Хенрик Ларссон посетил музей московского «Спартака». Во время экскурсии Ларссон изучил экспонаты музея красно-белых, в том числе о его экс-партнере по «МЮ» Неманье Видиче.
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Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Происшествия
Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика
Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 09:17
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 06:41
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма вчера в 00:34
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 12:31
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Коммерсантъ вчера в 02:31
Гаджеты
Google планирует купить производителя умных часов Fitbit
Компания Google намерена купить производителя умных гаджетов Fitbit. Об этом сообщило агентство Reuters.
Российская газета 08:55
Политика
Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.
РИА Новости 08:53
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Актуальные Новости 06:03
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
Спорт-Экспресс 11:55
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44