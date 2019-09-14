Футбол

Вести.RuВести.RuХет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Вулверхэмптон — Челси
2 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
31′
Фикайо Томори
34′
Тэмми Абрахам
41′
Тэмми Абрахам
Леандер Дендонкер
Патрик Кутроне
46′
46′
Антонио Рюдигер
Курт Зума
55′
Тэмми Абрахам
Адама Траоре
Мэтт Доэрти
56′
62′
Тэмми Абрахам
64′
Андреас Бодткер Кристенсен
Тэмми Абрахам
69′
70′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Рауль Хименес
Морган Гиббс-Уайт
71′
77′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Ромен Саисс
79′
Патрик Кутроне
85′
90′+6′
Мэйсон Маунт
В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.
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