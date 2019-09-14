В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.

Происшествия В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом "По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Футбол Капитан «Спартака» назвал виновного в поражении «Уралу» Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от екатеринбургского "Урала" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гаджеты Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Происшествия В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.

Фигурное катание Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.

Политика В ДНР оценили заявление киевских властей о выборах в Донбассе Заявления представителей Киева о проведении местных выборов в Донбассе являются пустыми словами, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Волейбол Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Шоу-бизнес Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.

Футбол Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.

Экономика С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов Пилотный проект рассчитан до конца мая 2020 года Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, а также по мониторингу их оборота в России начнется с 16 сентября, сообщается на сайте кабмина.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Политика Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос заключения договора о взаимной обороне между странами.

Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Авто Что означает отметка GCL в водительских правах? Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.