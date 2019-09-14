Футбол

Вести.RuВести.RuХет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Вулверхэмптон — Челси
2 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
31′
Фикайо Томори
34′
Тэмми Абрахам
41′
Тэмми Абрахам
Леандер Дендонкер
Патрик Кутроне
46′
46′
Антонио Рюдигер
Курт Зума
55′
Тэмми Абрахам
Адама Траоре
Мэтт Доэрти
56′
62′
Тэмми Абрахам
64′
Андреас Бодткер Кристенсен
Тэмми Абрахам
69′
70′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Рауль Хименес
Морган Гиббс-Уайт
71′
77′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Ромен Саисс
79′
Патрик Кутроне
85′
90′+6′
Мэйсон Маунт
В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Абрахам – первый игрок в истории АПЛ, сделавший хет-трик и забивший автогол в одном матче

Sports.ru13:26

Абрахам — первый игрок в истории чемпионата Англии, сделавший хет-трик и забивший автогол в одном матче

Спорт-Экспресс13:43

Супергол с 30 метров и хет-трик Абрахама — видеообзор крупной победы «Челси»

Чемпионат14:09

Абрахам стал первым игроком в истории АПЛ, оформившим хет-трик и автогол в одном матче

Sport24.ru14:11

Молодёжь «Челси» порезвилась с «Вулверхэмптоном» и добыла разгромную победу

Евро-футбол.ру11:58

Вулверхэмптон

Ставка TV09:52

Хет-трик форварда помог «Челси» крупно победить на выезде в АПЛ

Lenta.ru12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Происшествия

В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов

По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов.
ТАСС 19:51
Общество

В Якутии выгорело 4 млн гектаров леса

SakhaLife.ru 03:13
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 28

До 28 человек возросло число пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Ярославской области. В результате аварии погибли 7 человек.
РЕН ТВ 07:29
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru 18:18
Здоровье

Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.
Российская газета 01:51
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак

Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт 03:13
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ

Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 13:38
Политика

Посольство РФ возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге

Российское посольство в Чехии негативно отреагировало на решение властей района Прага-6, которые захотели перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей.
Газета.Ru 12 сентября в 15:29
Футбол

Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском вчера в 06:04
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк

Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
Известия 09:09
Гаджеты

Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры

Газета DAILY 07:08
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Экономика

Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Единоборства

Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Единоборства

Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Происшествия

В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек

Вести.Ru 14:46
Политика

Трамп объявил о смерти сына Усамы бен Ладена

Газета.Ru 11:20
Космос

Астрономы зафиксировали восемь новых повторных быстрых радиовсплесков

Канадский телескоп CHIME обнаружил сразу восемь новых источников повторных быстрых радиовсплесков.
N+1 12 сентября в 20:02
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Происшествия

Взрыв в Нёноксе: власти начали эвакуацию радиоактивных понтонов

Эвакуацию в Нёноксе начали через месяц после взрыва.
Avia.pro 18:45
Единоборства

Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
Чемпионат вчера в 13:27
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

РБК 13:58
Здоровье

Уже 9 тысяч человек заболели ОРВИ в Алтайском крае

В недельный период с 2 по 8 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 9400 случаев заболевания ОРВИ.
Московский Комсомолец 12:22
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка

Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
РИА Новости 17:22
Шоу-бизнес

Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Происшествия

Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте

На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер вчера в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тэмми Абрахам
Британский футболист
Английский футболист нигерийского происхождения, нападающий английского клуба «Челси» и молодёжной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное