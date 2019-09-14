Футбол
Вести.RuХет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
|31′
Фикайо Томори
|34′
Тэмми Абрахам
|41′
Тэмми Абрахам
Леандер Дендонкер
Патрик Кутроне
|46′
|46′
Антонио Рюдигер
Курт Зума
|55′
Тэмми Абрахам
Адама Траоре
Мэтт Доэрти
|56′
|62′
Тэмми Абрахам
|64′
Андреас Бодткер Кристенсен
Тэмми Абрахам
|69′
|70′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Рауль Хименес
Морган Гиббс-Уайт
|71′
|77′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Ромен Саисс
|79′
Патрик Кутроне
|85′
|90′+6′
Мэйсон Маунт
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|17
|8
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
11
Патрисиу
2
Доэрти
4
Вальехо
16
Коуди
10
Кутроне
19
Кастро
28
Моутинью
8
Невеш
27
Саисс
17
Гиббс-Уайт
18
Жота
1
Аррисабалага
15
Зума
4
Кристенсен
29
Томори
28
Аспиликуэта
5
Жоржиньо
8
Баркли
3
Алонсо
10
Виллиан
23
Батшуайи
19
Маунт
Челси
Расстановка 3‑4‑3
В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.
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