В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.

Происшествия В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 28 До 28 человек возросло число пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Ярославской области. В результате аварии погибли 7 человек.

Здоровье Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.

Политика Посольство РФ возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге Российское посольство в Чехии негативно отреагировало на решение властей района Прага-6, которые захотели перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей.

Футбол Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Экономика Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.

Единоборства Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Космос Астрономы зафиксировали восемь новых повторных быстрых радиовсплесков Канадский телескоп CHIME обнаружил сразу восемь новых источников повторных быстрых радиовсплесков.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Единоборства Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Здоровье Уже 9 тысяч человек заболели ОРВИ в Алтайском крае В недельный период с 2 по 8 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 9400 случаев заболевания ОРВИ.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.