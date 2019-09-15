Футбол
Вести.RuХет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
|31′
Фикайо Томори
|34′
Тэмми Абрахам
|41′
Тэмми Абрахам
Леандер Дендонкер
Патрик Кутроне
|46′
|46′
Антонио Рюдигер
Курт Зума
|55′
Тэмми Абрахам
Адама Траоре
Мэтт Доэрти
|56′
|62′
Тэмми Абрахам
|64′
Андреас Бодткер Кристенсен
Тэмми Абрахам
|69′
|70′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Рауль Хименес
Морган Гиббс-Уайт
|71′
|77′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Ромен Саисс
|79′
Патрик Кутроне
|85′
|90′+6′
Мэйсон Маунт
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|17
|8
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
11
Патрисиу
2
Доэрти
4
Вальехо
16
Коуди
10
Кутроне
19
Кастро
28
Моутинью
8
Невеш
27
Саисс
17
Гиббс-Уайт
18
Жота
1
Аррисабалага
15
Зума
4
Кристенсен
29
Томори
28
Аспиликуэта
5
Жоржиньо
8
Баркли
3
Алонсо
10
Виллиан
23
Батшуайи
19
Маунт
Челси
Расстановка 3‑4‑3
В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Абрахам — первый игрок в истории чемпионата Англии, сделавший хет-трик и забивший автогол в одном матче
Спорт-Экспрессвчера в 13:43
Молодёжь «Челси» порезвилась с «Вулверхэмптоном» и добыла разгромную победу
Евро-футбол.рувчера в 11:58
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Кто именно родился в звездной семье так и остается загадкой. Напомним, все важные события в жизни Найтли окутаны завесой тайны.
Телепрограмма 13 сентября в 21:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Политика
Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета вчера в 04:19
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Гаджеты
Опасная уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями
Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость в SIM-картах, которая позволяет взломать более миллиарда смартфонов.
Народные новости 02:02
Наука
Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов
Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.
Популярная механика вчера в 03:19
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.
Известия вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Экономика
В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи.
Gazeta.SPb 00:28
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ 13 сентября в 20:04
Политика
Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе
Мойка78 13 сентября в 21:54
Политика
Глава «Ростеха» не исключил ребрендинг самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Экономика
Германии грозит масштабная рецессия в экономике
По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%.
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 13 сентября в 07:24
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Происшествия
На стройке Крымского моста погиб рабочий
На строительной площадке Крымского моста 13 сентября погиб рабочий Возле тоннеля железнодорожного подхода к мосту со стороны Керчи 13 сентября произошло обрушение.
Юга.ру вчера в 07:47
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Собчак назвала свою свадьбу частью деконструированного шапито
Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".
Газета.Ru вчера в 14:23