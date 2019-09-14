Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Лондонцы переиграли соперника со счетом 5:2. Хет-триком отметился нападающий «Челси» Тэмми Абрахам. Эта победа стала для «синих» второй в нынешнем сезоне.
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Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Спорт-Экспресс11:55

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«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ

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В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
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На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
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В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
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По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
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