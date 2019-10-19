Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 6:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Артем Дзюба (14-я, с пенальти, 20-я и 80-я минута, с пенальти), по голу забили Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), у проигравших отличился Роман Еременко (83, с пенальти).

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