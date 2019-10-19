РПЛ
РИА НовостиХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 6:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Артем Дзюба (14-я, с пенальти, 20-я и 80-я минута, с пенальти), по голу забили Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), у проигравших отличился Роман Еременко (83, с пенальти).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Футбол
В УЕФА решили разводить команды России и Косово
Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.
Происшествия
В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара
В конце июля сообщалось, что в Московской области более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы из-за пожара.
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Культура
В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Футбол
Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча
Здоровье
Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки
Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.
Общество
Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников
Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart 2020 появился в базе TENAA
Новый смартфон Huawei P Smart 2020 с мощным аккумуятором появился в базе китайского регулятора – TENAA.
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Авто
Skoda представила первые изображения новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
Происшествия
Госбюро расследований Украины заподозрило двух полицейских в пытках
Государственное бюро расследований Украины подозревает двух полицейских Васильковского отдела полиции в Киеве в пытках.
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.