РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в чемпионате России

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
В 13-м туре чемпионата России «Зенит» принимал «Ростов». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 6:1. На 14-й минуте счет открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. Чуть позже нападающий удвоил преимущество хозяев, а перед свистком на перерыв Сердар Азмун довел дело до разгрома.
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