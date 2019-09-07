Футбол

Sport24.ruSport24.ruХет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборе Евро-2020

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
Сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А. Встреча, состоявшаяся 7 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу комадны Гарета Саутгейта.
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