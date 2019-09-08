Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
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