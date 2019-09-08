Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.

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Политика На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.

Космос Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Политика ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Авто Компания Porsche увеличила свою долю в Rimac Porsche уже имеет 10% акций в хорватской компании Rimac Automobili с июня 2018 года и только что приобрела еще 5,5% в попытке укрепить свое партнерство.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Освобожденных Россией украинских моряков наградили орденами Освобожденные в рамках обмена с Россией украинские моряки были награждены орденами и удостоены новых воинских званий.

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Политика Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Авто Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате? Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.

Происшествия Пьяные еноты разгулялись по Канаде Жители канадской провинции Онтарио столкнулись с нашествием пьяных енотов.

Единоборства Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.