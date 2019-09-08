Футбол
Soccer.ruХет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией
Харри Кейн
|24′
Майкл Кин
|30′
|36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
|49′
Рахим Стерлинг
|55′
|65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
|67′
|67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
|71′
Харри Кейн
|73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
|90′+3′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
18
Маунт
4
Райс
10
Баркли
21
Санчо
19
Окслейд-Чемберлен
11
Рэшфорд
23
Илиев
2
Попов
3
Димитров
8
Сармов
15
Божиков
14
Недялков
19
Младенов
10
Попов
16
Малинов
9
Вандерсон
11
Десподов
Болгария
Расстановка 5‑4‑1
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