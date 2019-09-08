Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.

Спорт день за днем

Политика В России стартовал единый день голосования В выборах примут участие около 56 млн россиян Единый день голосования начался в воскресенье в России.

Политика Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Общество В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Общество Первый снег выпал в районе Сочи Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.

Политика Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.

Политика Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Энергетика Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Политика Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находился человекоподобный робот «Федор», благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).

Политика Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.

Гаджеты Карту Apple Card превратили в нож для овощей Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.

Политика Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.

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