Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Харри Кейн: «20 лет мы говорим о трофеях, а их все нет. Хочу выиграть титул со сборной»

Sports.ru16:53

Харри Кейн: «Англия давно не выигрывала трофеев. Это моя цель как капитана»

Спорт-Экспресс17:48

Англия — Болгария — 4:0. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ru17:57

Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали

Чемпионат14:40

Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020

Советский спорт13:54

Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки

Евро-футбол.ру13:51

Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию

Спорт день за днем13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

В России стартовал единый день голосования

В выборах примут участие около 56 млн россиян Единый день голосования начался в воскресенье в России.
Аргументы и Факты 17:49
Политика

Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Политика

Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве

В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Теннис

Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Футбол

Андреа Пирло: «Балотелли сможет вернуться в сборную Италии при правильном отношении к делу»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением о переходе нападающего Марио Балотелли в «Брешию».
Sports.ru 13:50
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество

В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.
Известия 08:38
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря

Спорт-Экспресс 17:29
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Происшествия

Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области

Пятый канал 03:23
Общество

Первый снег выпал в районе Сочи

Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru 15:23
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Энергетика

Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Единоборства

Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя

Sportbox.RU 17:37
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находился человекоподобный робот «Федор», благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).
Капитал страны 05:37
Политика

Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева

Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец вчера в 12:13
Гаджеты

Карту Apple Card превратили в нож для овощей

Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru 17:01
Политика

Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Наука

Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей

Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Общество

Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света

Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Недвижимость

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии назвал ошибкой брак с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад Пятый сожалеет о браке с победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной.
URA.Ru вчера в 22:33
Космос

На Байконуре готовят к запуску на орбиту спутник связи и корабль-заправщик

MEV-1 (Mission Extension Vehicle) — корабль-заправщик, который сможет продлевать срок службы геостационарных спутников, исчерпавших свои запасы топлива или вышедших из строя.
REGNUM вчера в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное