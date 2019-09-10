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Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Гаджеты Представлена фотосистема Phase One XT Компания Phase One представила фотосистему среднего формата.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.

Происшествия В центре Челябинска маршрутка врезалась в ограждение В результате столкновения маршрутка врезалась в бетонное ограждение строящейся станции метрополитена.

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Политика Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Армия и оружие Обстрелом ВСУ в пригороде Горловки уничтожен дом «В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.

Транспорт Глава Саратова призвал горожан отказаться от личных автомобилей «Прошу, по возможности, в эти дни пересесть на общественный транспорт и отказаться от езды по городу на личном автомобиле», — заключил Исаев.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Кино Джеки Чан отменил свой визит в Россию Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Футбол Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3 Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.

Происшествия Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь-С» оказался бессилен перед израильскими самолётами Как сообщает израильский информационный портал «NZIV», во время нанесения боевой авиацией Израиля ударов по сирийскому городу Абу-Кемаль, в ходе которых погибло 18 военных и 38 получили травмы разной степени тяжести, израильские F-35 совершили полёт прямо над позициями ЗРПК «Панцирь-С».

Политика НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Религия Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника 11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.