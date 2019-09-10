Футбол
Soccer.ruХет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику
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Аргентина — Мексика. Прогноз (к. 6.00) и ставки на товарищеский матч 11 сентября 2019 года
LiveSport.ru09 сентября в 21:20
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК вчера в 10:07
Гаджеты
Представлена фотосистема Phase One XT
Компания Phase One представила фотосистему среднего формата.
iXBT.com 03:35
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
REGNUM 03:39
Происшествия
В центре Челябинска маршрутка врезалась в ограждение
В результате столкновения маршрутка врезалась в бетонное ограждение строящейся станции метрополитена.
Новый День 03:18
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента
В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, - пишет "Подъем".
Весьма вчера в 05:34
Политика
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ в пригороде Горловки уничтожен дом
«В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.
Rusvesna.su 02:19
Транспорт
Глава Саратова призвал горожан отказаться от личных автомобилей
«Прошу, по возможности, в эти дни пересесть на общественный транспорт и отказаться от езды по городу на личном автомобиле», — заключил Исаев.
REGNUM 03:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Футбол
Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3
Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Общество
Москвичей ждет самый теплый день осени
Вести.Ru 01:59
Игры
Рогалик с подземельями из «Тетриса» и гибрид Doom с Diablo 2: необычные инди-игры в разработке
Игромания.ру 03:46
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» оказался бессилен перед израильскими самолётами
Как сообщает израильский информационный портал «NZIV», во время нанесения боевой авиацией Израиля ударов по сирийскому городу Абу-Кемаль, в ходе которых погибло 18 военных и 38 получили травмы разной степени тяжести, израильские F-35 совершили полёт прямо над позициями ЗРПК «Панцирь-С».
ГЛАС.RU 03:39
Финансы
ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению
Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор.
Ведомости вчера в 15:00
Политика
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17