Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

В товарищеском матче сборная Аргентины победила Мексику.
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Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса

Спорт-Экспресс00:04

Хет-трик Мартинеса и гол Паредеса в видеообзоре матча Аргентина — Мексика

Sport24.ru00:38

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

Матч ТВ00:23

Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро и голу Паредеса

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Сборная Аргентины разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса

Евро-футбол.ру00:06

Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

РИА Новости00:31

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

Sportbox.RU00:23
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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Соболев: моя первая зарплата — 13 тыс. рублей

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, какой у него была первая заработная плата в «Томи».
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В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.
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Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Минздрав подготовил проект модернизации первичного звена

Министерство здравоохранения России подготовило проект о новых принципах модернизации первичного звена.
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Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
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Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

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РИА Новости вчера в 21:23
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В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
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