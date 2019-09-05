Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

В товарищеском матче сборная Аргентины победила Мексику.
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Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса

Спорт-Экспресс00:04

Хет-трик Мартинеса и гол Паредеса в видеообзоре матча Аргентина — Мексика

Sport24.ru00:38

Лаутаро оформил хет-трик в матче с Мексикой за 16 минут

Sports.ru05:35

Паредес забил гол в победном матче сборной Аргентины против Мексики

Матч ТВ00:23

Сборная Аргентины разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса

Евро-футбол.ру00:06

Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро и голу Паредеса

Чемпионат02:25

Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

РИА Новости00:31
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Фильм «Побег из Шоушенка», снятый в 1994 году по книге Стивена Кинга и считающийся лучшим фильмом в истории, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает кинопрокатчик «Иноекино».
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На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
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Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

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Пожар на Кудьминской промзоне в Богородском районе локализован

В нижегородском МЧС сообщили в локализации пожара на Кудьминской промзоне в Богородском районе.
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Политика

В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
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Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру

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Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой

Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
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«Барыс» оказался сильнее «Амура» в гостях

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Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

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REGNUM 06:09
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Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами

«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
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С 17 по 24 сентября в регионе пройдут три выездные донорские акции. Об этом сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
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В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

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Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
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Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
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