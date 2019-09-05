Футбол
Soccer.ruХет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм «Побег из Шоушенка», снятый в 1994 году по книге Стивена Кинга и считающийся лучшим фильмом в истории, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает кинопрокатчик «Иноекино».
Sibnet Новости 00:34
Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Политика
Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Известия 07:04
Происшествия
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Армия и оружие
Боевики ВСУ вырыли траншеи в огородах жителей Золотого
ИА Новороссия 07:42
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
Пожар на Кудьминской промзоне в Богородском районе локализован
В нижегородском МЧС сообщили в локализации пожара на Кудьминской промзоне в Богородском районе.
В Городе N вчера в 16:16
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Общество
Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Хоккей
«Барыс» оказался сильнее «Амура» в гостях
Sportbox.RU 07:16
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Происшествия
Грузовик сбил пожилую женщину в Москве
Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами
«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Здоровье
В Воронежской области пройдут три донорские акции
С 17 по 24 сентября в регионе пройдут три выездные донорские акции. Об этом сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55