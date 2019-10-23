Лига чемпионов
Газета.RuХет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Брюгге". Встреча в Бельгии закончилась со счетом 5:0.
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Мбаппе повеселился с «Брюгге»: вышел на замену, забил три и помог забить Икарди
Sports.ruвчера в 20:53
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Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным".
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В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
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Ведомости вчера в 17:06
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Discover24 вчера в 04:06
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Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
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