Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuХет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Брюгге". Встреча в Бельгии закончилась со счетом 5:0.
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Мбаппе сделал хет-трик в матче против «Брюгге» во втором тайме

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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
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