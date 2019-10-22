Лига чемпионов
Sport24.ruМбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.
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Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Посол Украины раскритиковал ФРГ за непризнание «голодомора» геноцидом
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник подверг критике решение властей ФРГ не признавать «голодомор» геноцидом.
Известия вчера в 22:46
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 21 октября в 10:05
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК 21 октября в 19:33
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
RT на русском вчера в 07:57
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
News.ru вчера в 13:01
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости 21 октября в 19:43
Общество
Названы сферы труда с самыми быстрыми темпами роста зарплат в России
Эксперты назвали сферы труда с самыми быстрыми темпами увеличения окладов в России.
Актуальные Новости вчера в 01:20
Футбол
Экс-игрок «Зенита» ожидает поражения команды от «Лейпцига»
Думаю, «Лейпциг» добьется победы, как бы мне ни хотелось победы российского клуба, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ 00:34
Авто
Названы преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Автоновости дня вчера в 08:54
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ вчера в 16:57
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Армия и оружие
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Российская газета вчера в 23:37
Путешествия
Lonely Planet представила рейтинг лучших туристических мест 2020 года
Издательство Lonely Planet опубликовало свой ежегодный рейтинг лучших мест для путешествий Best in Travel.
Коммерсантъ вчера в 08:55
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru вчера в 09:00
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга
Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург 21 октября в 14:10
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать Деррик Льюис
Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков 9 ноября в Москве может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом, подобное обращение направлено руководству компании UFC, под эгидой которой пройдет вечер единоборств, сообщили РИА Новости в команде российского спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ 21 октября в 15:47
Хоккей
«Авангард» с «Салаватом Юлаевым» репетировали в Уфе плей-офф
Матч держал в напряжении от первой до последней минуты, но ни та, ни другая не стала решающей — все решила буллитная серия, которая осталась за «ястребами», победившими 2:1Б.
ВОмске вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56