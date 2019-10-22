Лига чемпионов
ЧемпионатХет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
Через пару минут Икарди оформил дубль с паса Мбаппе. В концовке встречи Мбаппе забил ещё два мяча, оформив хет-трик. «ПСЖ», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на третьем месте в таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Политика
Трюдо останется премьер-министром Канады
УтроNews 01:51
Политика
Захарова ответила Цукербергу на заявления о вмешательстве в выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Марка Цукерберга о попытке России вмешаться в выборы в США, которые пройдут в 2020 году, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 02:13
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.
Московский Комсомолец 02:16
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК 06:49
Армия и оружие
Турция завершает военную операцию в Сирии
Капитал страны 15:39
Космос
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета 18:57
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Общество
РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых
Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 10:28
Кино
Рязанцы побывали на предпремьере снятого в Солотче фильма «Сторож»
Вечерняя Рязань вчера в 03:23
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Спорт
Подчуфарова: Наш спорт — шапито, но я не хочу быть грустным клоуном
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении.
Нева Спорт 16:38
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 06:16
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com 18:15
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 16:31
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Авто
Toyota Mirai второй генерации представили в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
SpeedMe 07:52
Общество
Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
ТАСС 09:04
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Гаджеты
Microsoft повысит безопасность Windows на аппаратном уровне
Другими словами, компания повысит безопасность на аппаратном уровне с помощью контроля доступа к загрузчику и ограниченного доверия к встроенному ПО.
ITZine.ru 10:02