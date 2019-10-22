В концовке встречи Мбаппе забил ещё два мяча, оформив хет-трик. «ПСЖ», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на третьем месте в таблице. В четвёртом туре «ПСЖ» и «Брюгге» 6 ноября встретятся в Париже.

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

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