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ЧемпионатХет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В концовке встречи Мбаппе забил ещё два мяча, оформив хет-трик. «ПСЖ», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на третьем месте в таблице. В четвёртом туре «ПСЖ» и «Брюгге» 6 ноября встретятся в Париже.
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Гол Кроса помог «Реалу» переиграть «Галатасарай», «ПСЖ» забил «Брюгге» пять мячей
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Хет-три Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Брюгге». «Реал» обыграл «Галатасарай»
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