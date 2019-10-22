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ЧемпионатЧемпионатХет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживал матч немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Счёт был открыт на седьмой минуте.
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