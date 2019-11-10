Футбол

RT на русскомRT на русскомХет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных.
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