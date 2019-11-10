Футбол

RT на русскомRT на русскомХет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Спорт-Экспресс16:52

Месси оформил 34-й хет-трик в Ла Лиге и повторил рекорд Роналду

Sports.ru16:48

«Барселона» – «Сельта» – 4:1, 10 ноября 2019, обзор, хет-трик Лео Месси

Чемпионат17:50

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» и вернуться на первое место в Ла Лиге

Sport24.ru16:54

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Матч ТВ17:06

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Sportbox.RU17:06

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче Ла Лиги

Газета.Ru18:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 15:52
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Единоборства

Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

Газета.Ru 17:39
Политика

Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Происшествия

Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса

Знакомый Соколова, популярный блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин), рассказал, что в последний раз видел историка в начале ноября.
КП - Санкт-Петербург 11:11
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене

Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал вчера в 22:46
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Хоккей

Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла

В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.
Чемпионат 09:15
Политика

Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Газета.Ru 15:22
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Общество

Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

ТАСС 04:47
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru 16:36
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК 13:09
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в помещении

Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Политика

Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении

Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
Газета.Ru 11:10
Политика

Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне

"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 13:11
Армия и оружие

Истребитель ВВС США выронил ракету во время учебного полета в Японии

ТК Звезда 07 ноября в 01:16
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Мойка78 вчера в 21:43
Происшествия

Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе

Lenta.ru 14:53
Происшествия

Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 06:41
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное