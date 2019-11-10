Футбол
RT на русскомХет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:46, Вашингтон
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика 06:15
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Хоккей
НХЛ. Гол Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Вегас»
"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.
Вести.Ru 22:14
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла
Хоккеисты сборной России вырвали победу у команды Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
Пятый канал 10:04
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru 15:54
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Honor 9X
Компания объявила о начале продаж в России смартфонов Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 08:22
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Экономика
Всемирный банк выразил поддержку земельной реформе на Украине
Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
RT на русском 22:15
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Армия и оружие
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия 16:01
Политика
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса вчера в 05:36
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 11:10
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00