Футбол

RT на русскомRT на русскомХет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных.
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«Барселона» – «Сельта» – 4:1, 10 ноября 2019, обзор, хет-трик Лео Месси

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