Футбол

RT на русскомRT на русскомХет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Матч ТВ17:06

Бускетс забил за «Барселону» впервые за два года

Sports.ru16:57

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Sportbox.RU17:06

«Барселона» – «Сельта» – 4:1, 10 ноября 2019, обзор, хет-трик Лео Месси

Чемпионат17:50

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» и вернуться на первое место в Ла Лиге

Sport24.ru16:54

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Спорт-Экспресс16:52

Месси оформил хет-трик в матче против «Сельты»

Metaratings16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

Sport24.ru 12:42
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Происшествия

В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

Известия 09:24
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Космос

Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3

Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика

Украинские националисты пришли с требованиями к посольству Польши

Украинские националисты устроили у польского посольства в Киеве акцию в поддержку одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) Игоря Мазура, который задержан в Польше.
Взгляд.ру 17:19
Технологии

Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк

Журналистская правда вчера в 04:00
Происшествия

Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.
РБК 04:42
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Армия и оружие

Эрдоган допустил продолжение операции «Источник мира» в Сирии

Если группировки не покинут регион, то Анкара готова вернуться к проведению операции «Источник мира».
RuNews24.ru 03:24
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Общество

В 2021 году Южно-Сахалинск начнет тянуть Горького до Зимы

Сахалин.Инфо 18:36
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru 03:39
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Транспорт

Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Здоровье

В Ивановской области реализуется проект «Бережливая поликлиника»

В перечень медицинских организаций-участников проекта вошли 4 и 9 ивановские поликлиники.
Ивтелерадио вчера в 00:46
Общество

Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми

Кавказский узел 13:25
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Гаджеты

AMD может выпустить «убийцу NVIDIA» в первой половине 2020 года

CyberSport.ru 16:17
Единоборства

Волков в доминирующем стиле победил Харди

Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
ProstoProSport 16:44
Политика

Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Общество

«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения

Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу

Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное