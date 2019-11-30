Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаХет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на выезде встречался с "Детройтом".
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Овечкин оформил хет-трик, Проворов принес победу «Филадельфии» в овертайме. Обзор дня НХЛ

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Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне. Он снова переписал историю НХЛ

Sports.ru04:04

«Детройт» — «Вашингтон»: победитель очевиден?

Все про Спорт рувчера в 02:00
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В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

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Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
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Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии

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С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
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Наука

Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем

Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Технологии

Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории

Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
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Популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа

Французские ученые провели исследование, показавшее, что популярные лекарства от изжоги могут увеличить риск желудочного гриппа.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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Ростовский министр здравоохранения отправлен под домашний арест

News.ru 29 ноября в 13:04
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Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс вчера в 04:20
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Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
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Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

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Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
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