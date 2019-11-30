Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на выезде встречался с "Детройтом".

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