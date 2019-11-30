Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаХет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на выезде встречался с "Детройтом".
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Овечкин оформил хет-трик, Проворов принес победу «Филадельфии» в овертайме. Обзор дня НХЛ

Матч ТВ03:11

«Детройт» — «Вашингтон»: победитель очевиден?

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Кто может помешать Овечкину взять девятый «Ришар»? И в 34 он главный фаворит гонки

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«Овечкин — сумасшедший, он догонит Гретцки до конца сезона». Что говорят о хет-трике Ови в Америке

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Олэнд: наверное, это самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина

Чемпионат05:20

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Sportbox.RU01:23
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Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

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Сусанин 29 ноября в 06:05
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Российская газета 02:14
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Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой

3. Причиной катастрофы могло стать лопнувшее колесо «Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сообщил ТАСС собеседник в ГИБДД.
Lenta.ru 04:43
Происшествия

В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
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У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при снайперском обстреле

РИА Новости 07:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости.
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Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Lenta.ru вчера в 09:24
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Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков

Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Mockva.ru 09:30
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

При крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru 06:25
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Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Футбол

Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
Политика

Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах

Ранее iReactor сообщал, что российские пользователи Сети активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах.
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Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Экономика

Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых

Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
RT на русском 09:50
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Тамбове

ГУ МЧС России по Тамбовской области просит жителей соблюдать правила безопасности.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Наука

Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
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Общество

Врач рассказал об опасных для здоровья наушниках

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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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Политика

Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»

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Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

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