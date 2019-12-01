Хоккей

Газета.RuГазета.RuХет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

"Вашингтон Кэпиталз" нанес поражение "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
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