Футбол
Sport24.ruХет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию
В ночь на 5 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между молодежными сборными (до 23 лет) Аргентины и Боливии. Встреча закончилась разгромом боливийской команды со счетом 5:0. Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
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Форвард «Спартака» Понсе оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Аргентины
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