Футбол

Sport24.ruSport24.ruХет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

В ночь на 5 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между молодежными сборными (до 23 лет) Аргентины и Боливии. Встреча закончилась разгромом боливийской команды со счетом 5:0. Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
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Хет-трик Понсе в видеообзоре товарищеского матча Аргентина (U-23) — Боливия (U-23)

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