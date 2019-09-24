Футбол
Советский спортХет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»
В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).
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Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .
Московский Комсомолец 02:51
Транспорт
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском вчера в 13:54
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Политика
Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.
Национальная служба новостей вчера в 14:17
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Причиной особого внимания к исправительному учреждению стала распространенная в интернете информация о том, что группа заключенных избила и надругалась над другим заключенным колонии.
Российская газета 04:32
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета 03:16
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Космос
Уфологи обнаружили во льдах Антарктиды следы базы инопланетян
Уфологи нашли в Антарктиде во льдах следы скрытой базы инопланетян.
Вечерний курьер вчера в 03:58
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Памфилова ответила на вопрос об изменении избирательного возраста
Вопрос об изменении возраста, в котором граждане РФ получают право избирать и быть избранными, требует серьезной проработки со специалистами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Футбол
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Кино
Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»
Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
Kinonews.ru 01:16
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютировал за «Бенфику», отыграв на ноль
Вратарь «Бенфики» Иван Злобин впервые вышел в основном составе клуба в матче Кубка португальской лиги и не пропустил от «Витории Гимараэш» (0:0). До этого 22-летний голкипер выступал только за резервную команду «Бенфики».
Sports.ru вчера в 14:53
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
Аргументы и Факты вчера в 11:22
Общество
Генпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании
На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования».
Московский Комсомолец вчера в 02:58
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер
Российская газета 04:21