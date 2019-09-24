В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).

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Политика Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Политика Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.

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