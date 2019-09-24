В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).

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Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Армия и оружие Помпео: США убедили европейских союзников в бесперспективности СВПД Соединенным Штатам удалось доказать партнерам из Евросоюза бесперспективность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Майк Помпео пресс-конференции в Нью-Йорке.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

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Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

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