В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).

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Политика Опубликован перевод разговора Трампа и Зеленского Стенограмму телефонной беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую в среду обнародовал Белый дом, перевели на русский.

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Экономика «Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

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Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

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Футбол Определились все пары 1/8 финала Кубка России Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

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