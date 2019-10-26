"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе "Челси" хет-трик оформил Кристиан Пулишич (21-я, 45-я и 56-я минуты), еще один гол на счету Виллиана (58-я).

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