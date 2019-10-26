Футбол

РИА НовостиРИА НовостиХет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе "Челси" хет-трик оформил Кристиан Пулишич (21-я, 45-я и 56-я минуты), еще один гол на счету Виллиана (58-я).
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