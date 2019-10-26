В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи, завершившейся со счетом 0:4 в пользу "аристократов". Первый гол встречи был оформлен полузащитником "синих" Кристианом Пулишичем на 21-й минуте.

Авто Маск чуть не забыл рассказать о грядущем увеличении мощности всех моделей Tesla Как пояснил вице-президент компании Дрю Бэглино, инженеры нашли способ оптимизировать управление электроприводом, и это прибавит около 5% всем Model 3 и 3% - Model X и Model S. А Маск дополнил, что обновление скажется на дальности пробега, скорости зарядки и комфорте электромобилей.

Здоровье Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.

Футбол Головин помог «Монако» одолеть «Нант» "Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Наука На устойчивость к антибиотикам влияет образ жизни бактерий Группе ученых в ходе опытов удалось установить, что именно может повлиять на устойчивость некоторых бактерий к действию антибиотиков.

Технологии Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

Экономика Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".