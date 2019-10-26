Футбол

Газета.RuГазета.RuХет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи, завершившейся со счетом 0:4 в пользу "аристократов". Первый гол встречи был оформлен полузащитником "синих" Кристианом Пулишичем на 21-й минуте.
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