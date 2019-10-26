Футбол

Sport24.ruSport24.ruХет-трик Пулишича помог «Челси» победить «Бернли»

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
«Челси» победил «Бернли» в выездном матче 10-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонского клуба. В составе синих хет-триком выстрелил полузащитник Кристиан Пулишич.
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