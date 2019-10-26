Футбол

Sport24.ruSport24.ruХет-трик Пулишича помог «Челси» победить «Бернли»

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
«Челси» победил «Бернли» в выездном матче 10-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонского клуба. В составе синих хет-триком выстрелил полузащитник Кристиан Пулишич.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лэмпард — о хет-трике Пулишича: хочу видеть это от каждого игрока атаки «Челси»

Чемпионат18:58

Хет-трик Пулишича помог «Челси» победить в Бернли

Sportbox.RU14:22

Пулишич не попадал в основу «Челси» два месяца и грустил. А тут вышел против «Бернли» и оформил хет-трик

Sports.ru16:20

«Челси» победил «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

Спорт-Экспресс14:20

«Челси» — о хет-трике Пулишича: «В Америке есть таланты!»

Sport24.ru15:34

Пулишич стал первым оформившим хет-трик в истории АПЛ американцем

Газета.Ru14:48

Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»

Советский спорт14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Мойка78 23 октября в 19:13
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Армия и оружие

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Российская газета 20:37
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Путешествия

В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию

По информации, опубликованной на сайте АТОР, туроператоры уже начали продажи путевок в Турцию на следующее лето.
ФедералПресс вчера в 01:02
Политика

Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским

Lenta.ru 16:33
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, мы сможем зацепиться за топ-10

На Гран При Мексики Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в третий сегмент квалификации и вместе с напарником Пьером Гасли составит пятый ряд стартового поля.
Autosport.com.ru 17:21
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Авто

Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70

Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня 08:05
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Политика

Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Происшествия

Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.
Профиль вчера в 09:47
Футбол

«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

Вести.Ru 08:50
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС вчера в 12:16
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Экономика

Силуанов обещал рост зарплат бюджетников в 2020 году

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения», — поделился министр финансов.
Gazeta.SPb 24 октября в 14:28
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru 07:17
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге

В результате ДТП погибли два человека и один пострадал.
78.ru 17:14
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Наука

Учёные нашли на дне Волги средневековую ладью

Специалисты нашли на дне Волги затонувшую ладью, длина которой равна около 50 метров.
Сельская новь (Aксубаевский район) 24 октября в 07:23
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное