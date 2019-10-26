Футбол
Sport24.ruХет-трик Пулишича помог «Челси» победить «Бернли»
|21′
Кристиан Пулишич
|45′
Кристиан Пулишич
|53′
Виллиан
|56′
Кристиан Пулишич
|58′
Виллиан
|63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
|63′
Джеффри Хендрик
|65′
Эрик Питерс
|67′
|70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
|72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
|77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
|84′
Джей Родригес
|86′
Дуайт Макнил
|89′
Роберт Брэди
|90′+2′
|37%
|Владение мячом
|63%
|73%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
12
Брэйди
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
19
Родригес
27
Выдра
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
24
Джеймс
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
18
Жиру
22
Пулишич
3 ×
Челси
Расстановка 4‑2‑1‑3
«Челси» победил «Бернли» в выездном матче 10-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонского клуба. В составе синих хет-триком выстрелил полузащитник Кристиан Пулишич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Наука
Мышей научили водить автомобиль
Мойка78 23 октября в 19:13
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Российская газета 20:37
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Путешествия
В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию
По информации, опубликованной на сайте АТОР, туроператоры уже начали продажи путевок в Турцию на следующее лето.
ФедералПресс вчера в 01:02
Политика
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Lenta.ru 16:33
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы сможем зацепиться за топ-10
На Гран При Мексики Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в третий сегмент квалификации и вместе с напарником Пьером Гасли составит пятый ряд стартового поля.
Autosport.com.ru 17:21
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня 08:05
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 24 октября в 18:13
Политика
Пушков: Германия не созрела для отмены санкций
Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Происшествия
Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.
Профиль вчера в 09:47
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС вчера в 12:16
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Экономика
Силуанов обещал рост зарплат бюджетников в 2020 году
«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения», — поделился министр финансов.
Gazeta.SPb 24 октября в 14:28
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru 07:17
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
В результате ДТП погибли два человека и один пострадал.
78.ru 17:14
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Наука
Учёные нашли на дне Волги средневековую ладью
Специалисты нашли на дне Волги затонувшую ладью, длина которой равна около 50 метров.
Сельская новь (Aксубаевский район) 24 октября в 07:23
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42