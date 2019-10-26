Футбол
Евро-футбол.руХет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
|21′
Кристиан Пулишич
|45′
Кристиан Пулишич
|53′
Виллиан
|56′
Кристиан Пулишич
|58′
Виллиан
|63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
|63′
Джеффри Хендрик
|65′
Эрик Питерс
|67′
|70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
|72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
|77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
|84′
Джей Родригес
|86′
Дуайт Макнил
|89′
Роберт Брэди
|90′+2′
|37%
|Владение мячом
|63%
|73%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
12
Брэйди
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
19
Родригес
27
Выдра
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
24
Джеймс
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
18
Жиру
22
Пулишич
3 ×
Челси
Расстановка 4‑2‑1‑3
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