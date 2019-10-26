Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.

Футбол Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак» Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Гаджеты «Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.