Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руХет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд

Бернли — Челси
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
21′
Кристиан Пулишич
45′
Кристиан Пулишич
53′
Виллиан
56′
Кристиан Пулишич
58′
Виллиан
63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
63′
Джеффри Хендрик
65′
Эрик Питерс
67′
70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
84′
Джей Родригес
86′
Дуайт Макнил
89′
Роберт Брэди
90′+2′
Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
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