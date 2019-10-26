Футбол
Евро-футбол.руХет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
|21′
Кристиан Пулишич
|45′
Кристиан Пулишич
|53′
Виллиан
|56′
Кристиан Пулишич
|58′
Виллиан
|63′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
Эшли Барнс
Матей Выдра
|63′
Джеффри Хендрик
|65′
Эрик Питерс
|67′
|70′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
|72′
Виллиан
Каллум Хадсон-Одои
|77′
Каллум Хадсон-Одои
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
|84′
Джей Родригес
|86′
Дуайт Макнил
|89′
Роберт Брэди
|90′+2′
|37%
|Владение мячом
|63%
|73%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
12
Брэйди
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
19
Родригес
27
Выдра
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
24
Джеймс
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
18
Жиру
22
Пулишич
3 ×
Челси
Расстановка 4‑2‑1‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
F1news.ru вчера в 18:34
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
В США заявили о ликвидации лидера ИГ
Фергана 04:54
Происшествия
Дедовщину назвали возможной причиной расстрела солдат в Забайкалье
Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали журналистам про факты дедовщины.
Sibnet Новости вчера в 03:29
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Наука
Нейронная сеть смогла решить задачу трех тел в 100 млн. раз быстрее человека
Хайтек вчера в 11:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла
Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера Реала Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно.
Советский спорт 02:38
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
Российская газета 01:49
Шоу-бизнес
Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Блокнот Волгоград 02:18
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 25 октября в 03:05
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Политика
Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Гаджеты
В сети опубликованы изображения наушников Apple AirPods
Совсем скоро Apple покажет публике наушники AirPods Pro в полном значении слова «новинка».
Anonsens вчера в 09:17
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт
Московский Комсомолец вчера в 10:30
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Недвижимость
Вторичный рынок пополнился спросом
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24