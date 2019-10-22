Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruХет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»

"Манчестер Сити" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил "Аталанту" — 5:1. Гости открыли счет на 28-й минуте, когда Йосип Иличич заработал пенальти, а Руслан Малиновский его реализовал.
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