Лига чемпионов
LiveSport.ruХет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»
"Манчестер Сити" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил "Аталанту" — 5:1. Гости открыли счет на 28-й минуте, когда Йосип Иличич заработал пенальти, а Руслан Малиновский его реализовал.
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Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
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Финансы
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Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service 11:47
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Газета.Ru 16:52
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О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи
RT на русском 17:14
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В России запустят возвращаемую ракету-носитель
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СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело 09:20
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 02:13
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru вчера в 13:26
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке, но не для всех
Крупнейший российский банк объявил о планах снизить ставку по ипотеке для покупателей квартир в новостройках, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Волга-Каспий вчера в 07:56
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
РБК 12:11
Общество
РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых
Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Армия и оружие
Шойгу напомнил США про 1,5 часа на операцию в Сирии
Министр обороны Росси Сергей Шойгу заявил, что у США осталось 1,5 часа для выполнения всех обязательств по военной операции в Сирии.
Газета.Ru 14:04
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
ТАСС 09:04
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
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Газета.Ru 09:33
Гаджеты
Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру
Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU 17:26
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 05:51
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru 10:39
Фигурное катание
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Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
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Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.
Общественное телевидение России вчера в 15:07