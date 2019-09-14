«Челси» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в субботу, 14 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Хет-трик форварда помог «Челси» крупно победить на выезде в АПЛ

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