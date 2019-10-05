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Матч ТВМатч ТВХеведес остался в восторге от московского метро

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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от посещения московского метрополитена.
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Футболист «Локомотива» Хеведес восхитился красотой московского метро

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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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