РПЛ
Матч ТВХеведес остался в восторге от московского метро
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от посещения московского метрополитена.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Катер с пассажирами врезался в берег в Иркутской области, есть жертвы
Катер с пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.
iReactor 02:04
Происшествия
В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека
Интерфакс 04:23
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
Футбол
Андрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
Матч ТВ 07:36
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Культура
Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК 03:00
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Футбол
Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»
Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
Чемпионат 04:47
Футбол
«Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче после назначения Шалимова
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу, который стал первым для Игоря Шалимова в качестве главного тренера грозненской команды.
РИА Новости 06:28
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
Армия и оружие
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Единоборства
Хабиб даст интервью Губерниеву на Synergy Global Forum
Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступит в Петербурге в основной программе Synergy Global Forum.
Нева Спорт вчера в 19:04
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка пяти тысяч человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43